الرئيس عون إلى اللبنانيين: مقاومتكم أثبتت أنها عنصر قوة للبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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October 13 2022 - 21:26
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الرئيس عون يعلن موافقة لبنان على اعتماد الصيغة النهائية التي أعلنها الوسيط الأمريكي لترسيم الحدود البحرية الجنوبية
الرئيس عون: هذه الاتفاقية تحفظ حقوقنا كاملة ولبنان لم يدخل في أي نوع من أنواع التطبيع المرفوض
الرئيس عون: إنجاز الترسيم ما كان ليتحقق لولا وحدة الموقف اللبناني وصلابته في مقاومة الضغوط
الرئيس عون: اللبنانيات واللبنانيون كل الشكر لكم على صمودكم وثباتكم ونضال مقاومتكم التي اثبتت انها عنصر قوة للبنان
الرئيس عون: سيكون على شركة توتال أن تبدأ بالتنقيب لنعوض السنوات التي مضت من دون أن نستخرج النفط والغاز
المدير العام للامن العام اللواء عباس إبراهيم خلال استقباله وفدا من نقابة محرري الصحافة: كلنا امل ان تشكل حكومة جديدة
اللواء ابراهيم بشأن استكمال اجراءات الإتفاق حول الحدود البحرية: وفد لبناني سيشكل لمتابعتها من ضمن الروزنامة المقررة
اللواء ابراهيم: يجب ان ننتخب الرئيس ضمن المهلة الدستورية وقبل 31 الشهر الجاري وان يكون رئيسا توافقيا
اللواء ابراهيم: لم ولن ننتظر ضوءا اخضر من احد لاستئناف قوافل عودة النازحين السوريين ولا احد سمح لنا من قبل ولا سأل
لقاء الأحزاب والشخصيات الوطنية: ما تم انجازه على صعيد ترسيم الحدود البحرية يعتبر انجازا وطنيا هاماً على كافة الصعد
مراسل المنار: استشهاد 18 عسكريا وإصابة آخرين جراء انفجار عبوة ناسفة في باص مبيت عسكري في ريف دمشق
رئيس الحزب الديمقراطي طلال أرسلان: التفجير في ريف دمشق لا يمثّل سوى صورة الإجرام والإرهاب الذي انتصرت سوريا عليه
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رئيس وفد صنعاء المفاوض محمد عبدالسلام: الهدنة انتهت ولم تمدد بسبب تعنت دول العدوان أمام المطالب الانسانية
عبدالسلام: السلام غير مستحيل لو تخلت دول العدوان عن عقليتها الاستعلائية وقدمت مصالحها على مصالح أمريكا وبريطانيا
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الرئيس عون إلى اللبنانيين: مقاومتكم أثبتت أنها عنصر قوة للبنان
منذ 1 ساعة
13 October، 2022
عاجل
الرئيس عون
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