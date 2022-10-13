الرئيس عون : إن هذه الاتفاقية غير المباشرة تتجاوب مع المطالب اللبنانية وتحفظ حقوقنا كاملة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 13 2022 - 21:26

الرئيس عون : إن هذه الاتفاقية غير المباشرة تتجاوب مع المطالب اللبنانية وتحفظ حقوقنا كاملة

منذ 1 ساعة 13 October، 2022
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