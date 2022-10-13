مؤشرات في العين قد تدل على أمراض “خطيرة”

قد تحمل العين علامات تعد بمثابة مؤشرات تدل على مجموع من المشكلات الصحية.

ويعتقد كثيرون بأن التغيّر في شكل العين أو لونها يعتبر مؤشراً على إصابة بذلك العضو الحيوي، إلا أن ذلك قد يدل على وجود أمراض أخرى بحسب الطبيبة العاملة لدى خدمة الصحة البريطانية، راشيل وارد، والتي أوضحت عن أبرز هذه الأمراض:

-كتل بيضاء أو صفراء بالقرب من العينين: قالت الدكتورة وارد، أنه إذا كانت لديك كتل بيضاء أو صفراء بالقرب من الجفون أو الأنف، فقد يكون ذلك علامة على ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، موضحة أن “هذه تسمى رواسب الزانثلازما، يمكن أن تكون هذه إشارة إلى أن لديك ارتفاعا في نسبة الكوليسترول في الدم ومن الضروري إجراء فحص دم إذا رأيتها”.

ووفق وارد، فإنه يمكن أن تتراكم مستويات عالية من الكوليسترول في جدران الشرايين وتقلل من تدفق الدم إلى القلب، الأمر الذي يزيد من خطر تكوين جلطة، وحدوث أمراض القلب التاجية.

-إصفرار العيون: بحسب وارد “إصفرار بياض العينين يشير إلى مستويات عالية من البيليروبين في الدم، أي الإصابة باليرقان”. وقد تكون عدوى في الكبد أو حصوات بالمرارة، وصولاً إلى احتمال الإصابة بالسرطان.

-لون الجفن السفلي: عندما تسحب الجفن السفلي للعين، يجب أن يبدو الجزء الداخلي من الجفن أحمراً وردياً. وبيّنت وارد أن كون الجفن السفلي أفتح من المعتاد، مؤشر على الإصابة بفقر الدم الناجم عن نقص الحديد.

-ضعف البصر: يمثل ضعف البصر أو الفقدان الجزئي للرؤية مؤشراً على احتمال وجود خلل في الأعصاب والدماغ، وصولاً إلى إمكانية الإصابة بسكتة دماغية.

-جحوظ العيون: يمكن أن يكون وجود عيون منتفخة مؤشراً على فرط نشاط الغدة الدرقية.

المصدر: مواقع