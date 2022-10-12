السيد نصر الله: ما يجري في الضفة المحتلة صادم للعدو الاسرائيلي

أكد الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله ان “ما يجري في الضفة الغربية الفلسطينية المحتلة مهم جدا وهو صادم للعدو الاسرائيلي الذي اعتبر انه تم “تدجينها”، ولفت الى انه “اليوم في الضفة مقاومة حقيقية وانتفاضة حقيقية”.

كلام السيد نصر الله جاء مساء الثلاثاء خلال الاحتفال بمناسبة ولادة الرسول محمد بن عبد الله(ص) وأسبوع الوحدة الاسلامية.

وبارك السيد نصر الله لحركة الجهاد الاسلامي بالذكرى السنوية لتأسيسها، واكد ان “هذه الحركة المجاهدة وهي جزء اساسي من حركات المقاومة في فلسطين التي تعلق عليها الآمال”.

المصدر: قناة المنار