عناوين وأسرار الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الثلاثاء 11-10-2022

العناوين

*الأخبار*

– الكوليرا في زمن الانهيار

– اتفاق الترسيم أُنجز وإسرائيل تبتّه اليوم

– الأردن أوقف المطران الحاج في المطار 5 ساعات مع تحقيق وتفتيش

*الديار*

– إعادة إحياء اتفاق «الترسيم»… وتفاؤل «إسرائيلي» بالتوقيع في العشرين من الجاري؟

– تعديلات اميركيّة شكليّة… ولا تنازلات لبنانيّة عن الملاحظات… وترقب لكلام نصرالله

– القوى السياسيّة تستعدّ لمرحلة إدارة الفراغ… وعبود «يكسر الجرّة» مع خوري!

*اللواء*

– ترتيبات الترسيم تتجدّد اليوم.. وجلسة الخميس في مهبّ النصاب!

*البناء*

– كييف تحت النار الروسية وتوقعات بمزيد من التصعيد… والناتو يردّ بدفاع جوي لأوكرانيا

– هوكشتاين يرسل مسودته الأخيرة بصورة غير رسمية… وعون متفائل… والسيد نصرالله اليوم

باسيل : ميقاتي سبب التعطيل الحكومي… ومنفتح رئاسياً… والمقاومة صنعت توازن التفاوض

*النهار*

– الترسيم بنسخة أخيرة… والاستحقاقان في المراوحة

*الجمهورية*

– 4 أيام حاسمة: حكومة أو لا حكومة

الأسرار

*الجمهورية*

لم يوفّق نائب من جبل لبنان في تحركاته الخارجية سعياً وراء إدراج إسمه على لائحة المرشحين لرئاسة الجمهورية.

وقع اشتباك كلامي بين شخصية سياسية وأحد الوزراء في حكومة تصريف الأعمال بعد رفض الأخير تلبية خدمة شخصية لتلك الشخصية.

*اللواء*

تراهن أوساط سياسية وحزبية على إمكانية ولادة الحكومة العتيدة في العشر الأخير من الشهر الحالي، ولو أدّى ذلك إلى ممارسة الضغوط اللازمة على من يعرقلون التأليف !

لوحظ أن عدداً من النواب التغييريين غادروا البلد عشية موعد الجلسة الثانية لإنتخاب رئيس الجمهورية، مما يُرجح إستمرار الخلاف بينهم على إسم مرشح واحد من الشخصيات المتداولة في إجتماعاتهم!

*البناء*

قال مصدر على صلة بمفاوضات النفط والغاز إن الاتفاق تحول تدريجياً من اتفاق لترسيم الحدود الدولية البحرية إلى اتفاق تقاسم المناطق الاقتصادية البحرية. وهذا يزيل عقد لا يستطيع الطرفان التنازل فيها ويتيح للتوقيع أن يكون إجرائياً لا سيادياً بالنسبة لحكومة الاحتلال وينفي صفة المعاهدة لبنانياً

تؤكد مصادر روسية أن استهداف البنية التحتية الأوكرانية أصبح ضمن يوميات الحرب ضمن خطة لإغلاق المطارات ووقف حركة القطارات وقطع الكهرباء والاتصالات ووضع الإمدادات عبر الحدود تحت النيران. واعتبرت هذا التطور منفصلاً عن مسار الحرب البرية

المصدر: صحافة محلية