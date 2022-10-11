تراس تدعو لعقد قمة طارئة للناتو بعد الضربات الصاروخية الروسية لأوكرانيا

دعت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس لعقد قمة طارئة لحلف الناتو في غضون أيام، على خلفية الضربة الصاروخية الروسية لأوكرانيا.

وجاء في بيان عن مكتب رئيسة الوزراء، أنها ستطلق هذه الدعوة علنيا يوم الثلاثاء خلال القمة الافتراضية لدول مجموعة “السبع”.

وقالت تراس في كلمتها التي تم نشر مقتطفات منها، إن “الدعم الدولي الضخم لنضال أوكرانيا يتباين كثيرا مع عزلة روسيا على الساحة الدولية”.

وتابعت: “لا أحد يريد السلام أكثر من أوكرانيا. ومن جانبنا، يجب ألا نضعف عزيمتنا على مساعدتها في الانتصار”.

وأشير في البيان إلى أن تراس ستدعو خلال القمة، التي سيشارك فيها الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أيضا، إلى مواصلة سياسة العقوبات ضد روسيا.

المصدر: وكالات