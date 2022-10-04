البطش: المقاومة جاهزة في كل لحظة للتدخل من أجل حماية الأقصى

أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي خالد البطش، اليوم الثلاثاء 4/10/2022 ، أن المقاومة جاهزة في كل لحظة للتدخل من أجل حماية الأقصى وعدم السماح بتثبيت رواية المحتل.

وقال القيادي البطش إن“سيف القدس” كانت بسبب اقتحامات الأقصى والاعتداء على المصلين فيه، والسيف لازال مشرعاً ولا يمكن أن يغمد.

وأضاف” المعركة مع الاحتلال مفتوحة وهناك محاولات من الاحتلال لتهويد القدس، وأن شعبنا يقف في وجه مخططات الاحتلال ومحاولاته فرض الهوية الصهيونية على القدس”.

وتابع البطش”مطلوب تكثيف التواجد الفلسطيني في الأقصى لحماية الهوية والرواية، مطالباً من الأمة العربية والإسلامية أن تتخذ خطوات لحماية الأقصى ودعم صمود المقدسيين ووقف العدوان على القدس”.

وشدد على ضرورة التحرك الشعبي في الضفة والداخل للتواجد في القدس وحماية الهوية ، وعدم السماح للمحتل بفرض التقسيم الزماني والمكاني ، مطالباً السلطة بالتحرك والدعوة لعقد جلسة طارئة لجامعة الدول العربية والأمم المتحدة لمنع التفرد الصهيوني بالمسجد الأقصى.

وأشار إلى أن صورة معركة سيف القدس والضربات الصاروخية فيها لا تزال عالقة في ذهن الاحتلال .

المصدر: موقع المنار + فلسطين اليوم