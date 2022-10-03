العقيد الأمريكي مكغريغور: دولة واحدة فقط تدفع الناتو لقتال روسيا وإذا واصل الحلف نهجه هذا فسيختفي

صرّح العقيد المتقاعد بالقوات المسلحة الأمريكية، كبير مستشاري البنتاغون السابق، دوغلاس ماكغريغور، بأن سعي بولندا وبعض النخب الأمريكية لخوض حرب مع روسيا سيؤدي إلى اختفاء الناتو.

وقال ماكغريغور في مقابلة مع قناة فوكس نيوز “باستثناء بولندا، لا أحد في الناتو مهتم بالحرب مع روسيا. إذا واصلنا الالتزام بهذا الخط، فسنرى كيف سينهار الناتو بكل بساطة ويختفي… لا أحد يريد القتال مع روسيا، عدا البولنديين والقليل من الأناس في واشنطن”.

وأوضح العقيد المتقاعد الأمريكي البارز أيضًا أن الغالبية العظمى من المواطنين الألمان يعارضون المواجهة العسكرية مع روسيا.

وكانت روسيا قد أشارت مرارا إلى أن الناتو يهدف إلى المواجهة، وصرّح دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئاسة الروسية بأن توسيع الناتو لن يجلب المزيد من الأمن إلى أوروبا، وذلك لأن الحلف له طابع عدواني.

كما أشارت وزارة الخارجية الروسية إلى أن موسكو تبقى منفتحة على الحوار مع الناتو، ولكن على قدم المساواة، بينما يجب على الغرب التخلي عن سياسته في عسكرة القارة.

المصدر: وكالة نوفوستي الروسية