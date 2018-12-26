زاخاروفا: قرار واشنطن سحب قواتها من سوريا يجب أن يساهم في تسوية شاملة

أعلنت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن “قرار واشنطن سحب القوات من سوريا عليه المساهمة في التوصل إلى تسوية شاملة للوضع”، مشيرة إلى “عدم وجود وضوح في الجدول الزمني للانسحاب من سوريا”.

وأضافت “نحن لم نفهم بشكل كامل جميع الأسباب وجميع دوافع هذه الخطوة. كما لا يوجد وضوح فيما يتعلق بالجدول الزمني لانسحاب القوات الأمريكية. في الوقت الحالي ، نحن نركز على التقارير الإعلامية التي تفيد بأن الانسحاب الكامل للقوات البرية الأمريكية من شمال شرق سوريا ومن منطقة التنف في جنوب البلاد يمكن تنفيذه في غضون شهرين إلى ثلاثة أشهر”.

وأوضحت أن “بطبيعة الحال يظهر سؤال أساسي: من سيسطر على المناطق التي سيتركها الأميركيون؟ من الواضح أن هذا يجب أن يكون من قبل الحكومة السورية بموجب القانون الدولي وعلى أساس المسار الذي سلكته سوريا والشعب السوري. لكن حتى الآن ليس لدينا معلومات عن أي اتصالات بين واشنطن ودمشق حول هذه القضية”. وتابعت أن “احتمال مواصلة الولايات المتحدة لضرباتها الجوية وعملياتها البرية المحدودة داخل سوريا بعد سحب القوات يبقى قيد التساؤل”.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية