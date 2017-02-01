المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
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إيران الأولى عالمياً على صعيد البحث العلمي
تكاليف كبيرة سيتحملها الاقتصاد الاميركي جراء بناء الجدار على حدود المكسيك
تسويات وادي بردى على القطار السريع
وزارة البيئة تتحضر لإعلان الخطة المتكاملة لمعالجة أزمة النفايات
أفكار انتخابية جديدة تسابق الوقت
النائب فياض يكشف للمنار بعضا من فحوى نقاش اللجنة الرباعية
موجة جليد وبرودة قاسية في مختلف المناطق اللبنانية
مقدمة نشرة الاخبار الرئيسية في قناة المنار بتاريخ 1-2-2017
الجيش اليمني يكسر زحف العدوان في ميدي قبالة جيزان
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