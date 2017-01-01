المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
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حصاد 2016 في “الخليج”: تضييق متواصل على الحريات وتداعيات لانخفاض اسعار النفط
حصاد 2016 في اليمن: هزائم العدوان ومجازر ضد المدنيين
حصاد 2016 في إيران .. عام السياسات الخارجية
حصاد 2016 في العراق: احداث سياسية وامنية ونجاحات ضد الارهاب
حصاد 2016 في تركيا: العام الاثقل منذ عقود
حصاد 2016: اسم لبنان لمع في مجالات شتى
حصاد عام 2016 في لبنان اقتصادياً واجتماعياً: مطبّات وتفاؤل..
حصاد 2016 لبنانياً: الضربات الامنية الاستباقية ضد الارهاب
حصاد 2016 لبنانياً: عهد سياسي جديد
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