المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
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احتجاجات شعبية في اميركا على خلفية قرارات ترامب فيما خص الهجرة الى الولايات المتحدة
اكثر من 250 جريحاً يمني من الجيش واللجان يستعدون للعودة الى جبهات القتال ضد العدوان السعودي الاميركي
مئات الآلاف من البحرينيين الى الشوارع بالأكفان عشية محاكمة أكبر مرجعية دينية
تشكيل جديد يضم “النصرة والزنكي” يزيد من حدة الانقسامات داخل الجماعات المسلحة
وادى بردى بيدِ الجيش السوري بالكامل
بعد منخفض بيرلا… الجليد يعطل حياة المواطنين
كاميرا المنار تستطلعُ نهرَ الغدير
وداع رسمي وشعبي للشيخ عاصي
باسيل من مار مخايل: التفاهمُ مع حزب الله ابو التفاهمات
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