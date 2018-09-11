تفقد قائد القيادة المركزية الأمريكية الفريق أول جوزيف فوتيل، القوات المشاركة ضمن فعاليات التدريب المشترك “النجم الساطع 2018” في قاعدة محمد نجيب العسكرية في مصر.

وشملت الجولة تفقد مركز القيادة والسيطرة بالقاعدة العسكرية المصرية، ومناطق وميادين التدريب ومتابعة سير العملية التدريبية لعناصر القوات المشاركة.

وأشاد قائد القيادة المركزية الأمريكية بالكفاءة القتالية العالية لكافة العناصر المشاركة، وكذلك بالإمكانـيات التدريبية والإدارية بالقاعدة وميادين التدريب المجهزة لتدريب مختلف العناصر القــتالـية والتخصصية، موضحا أن التدريب يعد أحد أهم التدريبات المشتركة التى تنفذها الولايات المتحدة الأمريكية.

وأكد الفريق أول جوزيف فوتيل خلال الزيارة أن تلك التدريبات تساهم في نقل وتبادل الخبرات بين كافة القوات، مشيدا بعمق علاقات التعاون العسكري مع مصر.

المصدر: وكالات