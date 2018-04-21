أجرى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مكالمة هاتفية مع الرئيس الكوبي الجديد، ميغيل دياز كانيل، وزعيم الحزب الشيوعي الكوبي، راؤول كاسترو. وجاء في بيان صدر عن الكرملين بهذا الصدد: “أجرى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مكالمة هاتفية مع السكرتير الأول للجنة المركزية للحزب الشيوعي الكوبي راؤول كاسترو ومع رئيس مجلس الدولة، رئيس مجلس الوزراء لجمهورية كوبا، ميغيل دياز كانيل”.

وبحسب البيان، فقد أكد الرئيس الروسي على استعداد بلاده لتقديم الدعم للقيادة الكوبية في عملية التحديث الاقتصادي – الاجتماعي للدولة. كما هنأ الرئيس الروسي بوتين الرئيس الكوبي الجديد، ميغيل دياز كانيل، بانتخابه لمنصب الرئيس وبمناسبة عيد ميلاده. وخلال المكالمة تم التأكيد على السعي المشترك لتنفيذ المشاريع الثنائية، بما في ذلك وفي مجال الطاقة والبنى التحتية للنقل.

وتعتبر روسيا اليوم، التعاون مع دول أميركا اللاتينية، أحد المسارات المحورية الواعدة في السياسة الخارجية، استناداً إلى الولاء لمبادئ احترام القانون الدولي وتعزيز الدور المحوري للأمم المتحدة وضمان التنمية المستدامة. وتعتبر العلاقات بين روسيا وكوبا علاقات تقليدية مبنية على الاحترام المتبادل والتعاون الاقتصادي وفي مجال السياسة الدولية على صعيد الأمم المتحدة وفي القضايا العالمية الملحة.

المصدر: سبوتنيك