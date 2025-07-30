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واشنطن وبكين تتفقان على مواصلة محادثات تمديد هدنة الرسوم الجمركية

قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إنّ الولايات المتحدة والصين ستواصلان مناقشة شروط تمديد هدنة الرسوم الجمركية، لافتًا إلى أنّ القرار النهائي سيعود إلى الرئيس دونالد ترمب.

وأوضح بيسنت، الذي ترأس الوفد الأمريكي إلى جانب الممثل التجاري جيميسون جرير، في تصريحات من ستوكهولم، أنه “سيُطلع ترامب الأربعاء على القضايا المتبقية”.

وعقب يومين من الاجتماعات مع مسؤولين صينيين بقيادة نائب رئيس مجلس الدولة الصيني خه ليفنج، أوضح بيسنت “أنّها مسائل صغيرة، وتتعلق بشكل أساسي بالوفد الصيني”.

واختتمت الجولة الثالثة من المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين خلال أقل من ثلاثة أشهر، وذلك قبل أسبوعين من مهلة 12 آب/أغسطس لحل الخلافات، في ظل تعليق مؤقت مدته 90 يومًا للرسوم الجمركية المرتفعة التي كانت تهدد بقطع التجارة الثنائية.

ولفت بيسنت إلى أنّه “من الخيارات المطروحة إضافة 90 يومًا أخرى”، فيما قال المفاوض التجاري الصيني لي تشنجقانج، للصحافيين، إنّ “المحادثات كانت صريحة ومعمقة”، مؤكدًا أنّ “التواصل الوثيق سيستمر”.

وجاءت محادثات ستوكهولم في أعقاب أكبر اتفاق تجاري لترامب حتى الآن، والذي أبرمه مع الاتحاد الأوروبي، مساء الأحد، ويفرض رسومًا جمركية 15% على معظم صادرات التكتل من السلع إلى الولايات المتحدة، بما في ذلك السيارات.

كما ستشتري الكتلة الأوروبية ما قيمته 750 مليار دولار من الطاقة الأمريكية وستضخ استثمارات في الولايات المتحدة بقيمة 600 مليار دولار في السنوات المقبلة.

المصدر: وكالات