ارتفاع عدد ضحايا تفشي فيروس إيبولا في الكونغو الديمقراطية إلى 291 وفاة

أعلنت السلطات في الكونغو الديمقراطية ارتفاع عدد الوفيات المؤكدة جراء تفشي فيروس الإيبولا إلى 291 حالة، بزيادة 14 وفاة خلال الـ24 الماضية، في ظل استمرار انتشار المرض شرقي البلاد.

وذكرت وزارة الاتصالات والإعلام الكونغولية في نشرتها اليومية أن إجمالي الإصابات المؤكدة بلغ 1118 حالة بعد تسجيل 24 إصابة جديدة، فيما بلغت نسبة الوفيات بين المصابين نحو 26%.

وأضافت الوزارة أن 408 أشخاص يتلقون العلاج حاليا في المستشفيات ومراكز العزل الطبي، بينما تعافى 122 مريضا بشكل كامل. كما أشارت إلى أن فرق الرصد الوبائي تواصل متابعة المخالطين للمصابين بنسبة بلغت 77.1%.

وأكدت السلطات الصحية استمرار عمليات المراقبة المكثفة، حيث تم تسجيل 699 بلاغاً عن حالات يشتبه بإصابتها بالإيبولا، خضع 99.4% منها للتحقيق، ما أسفر عن تحديد 138 حالة محتملة.

وكانت موجة التفشي الحالية قد بدأت في 15 ايار / مايو الماضي في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، وتتركز بشكل رئيسي في إقليم إيتوري، فيما تم تسجيل إصابات ووفيات مرتبطة بالمرض أيضا في أوغندا المجاورة، ما يثير مخاوف من اتساع نطاق انتشار الوباء في المنطقة.

المصدر: روسيا اليوم