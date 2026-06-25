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    فرانس برس: الرئيس الأميركي دونالد ترامب طلب من الكونغرس تخصيص نحو 88 مليار دولار إضافية للإنفاق معظمها لتغطية تكاليف الحرب مع إيران

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