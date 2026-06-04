الاحتلال يواصل اعتداءاته على جنوب لبنان بعد ساعات من إعلان وقف إطلاق النار

واصل الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته على جنوب لبنان، بعد ساعات من الإعلان في واشنطن عن وقف لإطلاق النار بين السلطة اللبنانية والعدو الإسرائيلي.

واستهدفت مسيّرة إسرائيلية سيارة على طريق زفتا – كفروة، ما أدى إلى وقوع إصابات. كما استهدفت مسيّرة اخرى، دوار بلدة كفرتبنيت، بالتزامن مع غارة أخرى نفذتها طائرة مسيّرة على طريق كفر رمان – حبوش عند مفرق النجدة.

وفي سياق الاعتداءات المتواصلة، استهدفت مسيّرة إسرائيلية سيارة من نوع “رابيد” على طريق زفتا.

وتأتي هذه الاستهدافات في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية في جنوب لبنان، رغم الإعلان عن وقف إطلاق النار.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام