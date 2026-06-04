الخميس   
   04 06 2026   
   18 ذو الحجة 1447   
   بيروت 09:52
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    لبنان

    الاحتلال يواصل اعتداءاته على جنوب لبنان بعد ساعات من إعلان وقف إطلاق النار

      واصل الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته على جنوب لبنان، بعد ساعات من الإعلان في واشنطن عن وقف لإطلاق النار بين السلطة اللبنانية والعدو الإسرائيلي.

      واستهدفت مسيّرة إسرائيلية سيارة على طريق زفتا – كفروة، ما أدى إلى وقوع إصابات. كما استهدفت مسيّرة اخرى، دوار بلدة كفرتبنيت، بالتزامن مع غارة أخرى نفذتها طائرة مسيّرة على طريق كفر رمان – حبوش عند مفرق النجدة.

      وفي سياق الاعتداءات المتواصلة، استهدفت مسيّرة إسرائيلية سيارة من نوع “رابيد” على طريق زفتا.

      وتأتي هذه الاستهدافات في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية في جنوب لبنان، رغم الإعلان عن وقف إطلاق النار.

      المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

      مواضيع ذات صلة

      المتعاقدون بالساعة في الجامعة اللبنانية: لإدراج ملف التفرغ في جدول أعمال مجلس الوزراء واقراره كاملا

      المتعاقدون بالساعة في الجامعة اللبنانية: لإدراج ملف التفرغ في جدول أعمال مجلس الوزراء واقراره كاملا

      اتحاد الوفاء: منظمة العمل الدولية ترنّحت أمام اختبار العدالة وفلسطين تستحق العضوية الكاملة

      اتحاد الوفاء: منظمة العمل الدولية ترنّحت أمام اختبار العدالة وفلسطين تستحق العضوية الكاملة

      لبنان | العدو الاسرائيلي يشن سلسلة غارات استهدفت مناطق عدة في الجنوب اللبناني

      لبنان | العدو الاسرائيلي يشن سلسلة غارات استهدفت مناطق عدة في الجنوب اللبناني