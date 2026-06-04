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    حماس: ندعو إلى تجريم كيان الاحتلال الإرهابي على انتهاكاته الوحشية بحق أطفال فلسطين وإدراج حكومته في القائمة السوداء للكيانات المجرمة وتفعيل محاكمة قادته كمجرمي حرب

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