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   18 ذو الحجة 1447   
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    الخارجية الاميركية عقب اجتماع وفد السلطة مع وفد كيان العدو: اتفقنا على انشاء مناطق تجريبية يتولى فيها الجيش اللبناني السيطرة

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