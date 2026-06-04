الخارجية الاميركية تعلن اتفاق “إسرائيل” ووفد السلطة اللبنانية على وقف النار وإنشاء “مناطق تجريبية” لفرض السيطرة الحصرية للجيش اللبناني

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان رسمي، فجر اليوم الخميس، عن توصل وفد السلطة اللبنانية وكيان العدو الإسرائيلي إلى “اتفاق مبدئي يقضي بإنشاء مناطق تجريبية في لبنان، تتولى فيها المؤسسة العسكرية والجيش اللبناني فرض السيطرة الأمنية والعسكرية الحصرية والكاملة”.

وأكدت الخارجية الأمريكية أن “بنود هذا الاتفاق المشترك تنص بوضوح على استبعاد وإخراج كافة الجهات والمنظمات المسلحة غير التابعة للدولة من تلك المناطق التجريبية المحددة، وذلك لضمان حصر السلاح والقرار الأمني في يد السلطة الشرعية وحدها”.

وشددت الخارجية الاميركية على أن “خطوات فرض السيطرة الميدانية للجيش اللبناني ستمهد الطريق بشكل فعال نحو صياغة اتفاق شامل ودائم للسلام والأمن مع إسرائيل”.

كما وزعم البيان إن “مستقبل العلاقات اللبنانية الإسرائيلية يجب أن تقرره وتصيغه الحكومتان السياديتان للبلدين حصراً وبشكل مباشر، دون أي إملاءات خارجية”.

وأعلنت الإدارة الأمريكية “رفضها القاطع لأي محاولات تقودها دول إقليمية أو جهات فاعلة غير تابعة للدولة لاحتجاز مستقبل لبنان كرهينة أو استخدامه كمنصة لتصفية الحسابات”، على حد قولها.

وادعت الخارجية الاميركية في بيانها ان الطرفان اللبناني والإسرائيلي اعادا التأكيد على “خلو علاقاتهما المتبادلة من أي نيات عدائية، والتزامهما بمواصلة المفاوضات المباشرة لحل كافة الملفات الحدودية والسياسية العالقة”.

وأكدت الخارجية الأمريكية أن “أي اتفاق ملزم لوقف الأعمال العدائية يجب أن يبرم مباشرة بين حكومتي لبنان وإسرائيل برعاية الولايات المتحدة”، معلنة رفضها التام لأي مسارات منفصلة أو موازية للتفاوض.

إلى ذلك، جددت الخارجية الاميركية في بيانها على “عزم واشنطن الكامل على مواصلة تقديم الدعم اللوجستي والعسكري وتطوير قدرات الجيش اللبناني، لتمكينه من بسط السيادة الفعالة على كامل ترابه الوطني”.

وأشار البيان إلى أن الجانب الإسرائيلي شدد على أن “أمنه القومي وصون سلامة أراضيه ومستوطناته الشمالية لا يمكن أن يتحققا بشكل حقيقي إلا بنزع سلاح حزب الله بالكامل وتفكيك بنيته التحتية العسكرية”.

المصدر: موقع المنار