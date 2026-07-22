مقر خاتم الأنبياء (ص):في حال تنفيذ التهديدات الأمريكية، فإن قواتنا المسلحة لن تسمح بتصدير قطرة واحدة من النفط، كما ستُستهدف البنى التحتية للنفط والغاز والكهرباء والاقتصاد في المنطقة

اعلن مقر خاتم الأنبياء (ص) في بيان له ان:”الرئيس الأمريكي المارق والمجرم وقاتل الأطفال، هدّد إيران مرة أخرى باستهداف البنى التحتية للبلاد.

استنادًا إلى تحذير الليلة الماضية، يُعلن أن مضيق هرمز لا يزال مغلقًا، وإذا كان من المقرر أن تعبر أي سفينة ذلك المضيق، فيجب أن تمرّ فقط عبر المسار المحدد ووفقًا للترتيبات التي أُعلن عنها سابقًا.

في حال تنفيذ التهديدات الأمريكية، فإن القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية لن تسمح بتصدير قطرة واحدة من النفط، كما ستُستهدف البنى التحتية للنفط والغاز والكهرباء والاقتصاد في المنطقة.

إن التهديدات المتكررة من أمريكا المجرمة وجيشها الإرهابي التابع لذلك البلد المارق لن تكون نتيجتها سوى توسيع الحرب في المنطقة، بل وحتى إلى ما هو أبعد منها”.

المصدر: مقر خاتم الأنبياء