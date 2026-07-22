مقر خاتم الأنبياء (ص):في حال تنفيذ التهديدات الأمريكية، فإن قواتنا المسلحة لن تسمح بتصدير قطرة واحدة من النفط، كما ستُستهدف البنى التحتية للنفط والغاز والكهرباء والاقتصاد في المنطقة