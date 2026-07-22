الأربعاء   
   22 07 2026   
   7 صفر 1448   
   بيروت 22:40
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    لبنان

    البستاني: إذا كانت الدولة بحاجة لزيادة إيراداتها فالحل ليس بفرض أعباء إضافية على الناس

      قال رئيس “لجنة الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط” النيابية في لبنان النائب فريد البستاني “أرفض بشكلٍ قاطع أي زيادة على الـ TVA أو أي ضرائب ورسوم جديدة تُفرض على اللبنانيين. فالمواطن لم يعد يحتمل، وليس مقبولًا أن يبقى الحلقة الأضعف التي تدفع ثمن الهدر وسوء الإدارة”.

      واضاف البستاني في حديث له الاربعاء “إذا كانت الدولة بحاجة إلى زيادة إيراداتها، فالحل ليس بفرض أعباء إضافية على الناس، بل بتعزيز الجباية وتطبيق القوانين، واستيفاء الرسوم والضرائب المستحقة من الجمارك، والضريبة على الدخل، والأملاك البحرية وسائر الرسوم التي لا تُجبى كما يجب، بدل اللجوء إلى جيوب المواطنين”.

      وتابع “لن نقبل بتحميل اللبنانيين فاتورة عجز الدولة عن الإصلاح”، واضاف “المطلوب إصلاح الإدارة، ومكافحة التهرب الضريبي والهدر، لا ضرائب جديدة تُفاقم الأزمة المعيشية”.

      المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

      مواضيع ذات صلة

      النائب البستاني: على من يقرّر اقتطاع قسم من اموال المودعين ان يكون لهم حسابات مصرفية في البنوك اللبنانية

      النائب البستاني: على من يقرّر اقتطاع قسم من اموال المودعين ان يكون لهم حسابات مصرفية في البنوك اللبنانية

      النائب البستاني أثنى على تأييد سعيد قرار شعيتو: للإسراع في تنفيذه

      النائب البستاني أثنى على تأييد سعيد قرار شعيتو: للإسراع في تنفيذه