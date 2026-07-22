البستاني: إذا كانت الدولة بحاجة لزيادة إيراداتها فالحل ليس بفرض أعباء إضافية على الناس

قال رئيس “لجنة الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط” النيابية في لبنان النائب فريد البستاني “أرفض بشكلٍ قاطع أي زيادة على الـ TVA أو أي ضرائب ورسوم جديدة تُفرض على اللبنانيين. فالمواطن لم يعد يحتمل، وليس مقبولًا أن يبقى الحلقة الأضعف التي تدفع ثمن الهدر وسوء الإدارة”.

واضاف البستاني في حديث له الاربعاء “إذا كانت الدولة بحاجة إلى زيادة إيراداتها، فالحل ليس بفرض أعباء إضافية على الناس، بل بتعزيز الجباية وتطبيق القوانين، واستيفاء الرسوم والضرائب المستحقة من الجمارك، والضريبة على الدخل، والأملاك البحرية وسائر الرسوم التي لا تُجبى كما يجب، بدل اللجوء إلى جيوب المواطنين”.

وتابع “لن نقبل بتحميل اللبنانيين فاتورة عجز الدولة عن الإصلاح”، واضاف “المطلوب إصلاح الإدارة، ومكافحة التهرب الضريبي والهدر، لا ضرائب جديدة تُفاقم الأزمة المعيشية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام