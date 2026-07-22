الامن الداخلي: تدابير سير لتزفيت الطريق بين تقاطع السوديكو وشارع حبيب باشا السعد في بيروت

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي اللبناني في بيان لها الاربعاء ن عتدابير سير لتزفيت الطريق بين تقاطع السوديكو وشارع حبيب باشا السعد في بيروت ليل 22 و23 و24 الحالي.

وقال البيان “ستقوم إحدى الشركات المتعهدة بأعمال برش الزفت على طريق الشام، اعتبارًا من تقاطع السوديكو وصولًا إلى تقاطع شارع حبيب باشا السعد Smallville Hotel على المسلكين”، وتابع “ستُنفّذ الأشغال خلال أيام 22 و23 و24-07-2026، اعتبارًا من الساعة 19:00 ولغاية الساعة 5:00 من صباح اليوم التالي”.

واضاف البيان “ستؤدي هذه الأعمال إلى منع وقوف السيارات على جانبي الطريق ضمن موقع الأشغال، علمًا أنها ستُنفّذ على مراحل، من دون أن تؤدي إلى منع مرور السير”، وتابع “يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التّوجيهيّة، تسهيلًا لحركة المرور، ومنعًا للازدحام”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام