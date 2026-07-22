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   7 صفر 1448   
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    الحرس الثوري: مداخل ومخارج مضيق هرمز محددة وتخضع لسيطرتنا الكاملة أما المسارات البديلة فهي غير آمنة وخطرة ونحذر من استخدامه إذ ستترتب عليها تبعات جسيمة لا يمكن تداركها

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