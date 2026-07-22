مستشار قائد الثورة علي أكبر ولايتي: الجمهورية الإسلامية الإيرانية دخلت مرحلة جديدة من الردع وعلى البيت الأبيض أن يدرك أن تهديد إيران سيجعل تداعيات الأخطاء عالمية