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    مساعد وزير الخارجية الإيراني غريب أبادي: هذه الحروب لم تحقق أي مكسب استراتيجي لأمريكا، وإنما تعرض السلام والأمن الإقليميين والدوليين للخطر

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