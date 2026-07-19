إيران | قائد مقر خاتم الأنبياء: أي عدوان أمريكي سيُواجَه برد حاسم ومدمر

حذر قائد مقر خاتم الأنبياء المركزي في إيران، اللواء علي عبد اللهي، من أن القوات المسلحة الإيرانية سترد “برد حاسم ومدمر” على أي هجوم أو “عمل وحشي” يستهدف البلاد.

وفي بيان له، قال عبد اللهي إن القوات المسلحة الإيرانية “سترد على أي عمل وحشي برد مدمر”، مضيفاً أن “أي محاولة أمريكية للهيمنة أو فرض الإرادة أو العدوان ستُواجَه برد حاسم ومدمر”.

وأضاف أن إيران “ستكبّد الولايات المتحدة أثماناً باهظة تفوق كلفة الحربين المفروضتين الثانية والثالثة”.

وفي الشأن الداخلي، اعتبر عبد اللهي أن “العدو علق آماله على خلق الانقسام والفرقة بين الشعب والمسؤولين”، مؤكداً أن مواجهة هذه المحاولات والحفاظ على التماسك الداخلي “أمر ضروري وواجب على الجميع”.

كما جدد قائد مقر خاتم الأنبياء العهد مع قائد الثورة آية الله السيد مجتبى الخامنئي بالالتزام بتوجيهاته في صون مبادئ الثورة.

المصدر: وكالة يونيوز