المتحدث باسم جيش العدو : قبل وقت قصير تم رصد عمليات إطلاق من إيران باتجاه مدينة العقبة في الأردن بالقرب من “اسرائيل” وبناءً على ذلك قد يتم تفعيل صفارات الإنذار في جنوب البلاد