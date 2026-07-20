خام برنت يقفز 3% إلى 90.74 دولارا للبرميل مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط



قفزت أسعار خام برنت بنسبة 3% متجاوزة حاجز 90 دولارا للبرميل لتسجل 90.74 دولارا، وذلك مع تصاعد حدة التوترات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران في منطقة الخليج.



ويأتي هذا الارتفاع بعد أن كشفت مصادر مطلعة لوكالة “رويترز” أن إيران طلبت من حركة انصار الله في اليمن الاستعداد لإغلاق طريق الملاحة في البحر الأحمر، في حال شنت الولايات المتحدة ضربات على البنية التحتية للطاقة الإيرانية. ويشكل مضيق باب المندب، بوابة البحر الأحمر، ممرا حيويا يمر عبره نحو 7% من النفط الخام العالمي يوميا.



وتزايدت المخاوف في الأسواق من تحول الصراع إلى مواجهة مفتوحة، خاصة بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتهاء الهدنة المؤقتة مع إيران، واستئناف القوات الأمريكية ضرباتها على مواقع عسكرية إيرانية، في مقابل ردود إيرانية تستهدف قواعد أمريكية في المنطقة.



وتتركز المخاوف حول استمرار تعطل الملاحة في مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو خمس الإمدادات النفطية والغازية العالمية قبل اندلاع الحرب، مما يبقي الأسعار تحت ضغط تصاعدي.



وحذر محللون من أن استمرار التصعيد قد يدفع الأسعار نحو مستويات أعلى، مع احتمالية وصول خام برنت إلى 100 دولار للبرميل، خاصة إذا طال أمد الاضطرابات في الإمدادات.



وتشير التقديرات إلى أن تزامن تعطل مضيق هرمز مع احتمالية إغلاق البحر الأحمر سيخلق “سيناريو مزدوج المخاطر” يضاعف الضغوط على سلاسل التوريد العالمية.



وتأتي هذه القفزة في الأسعار في وقت حذر فيه صندوق النقد الدولي من أن تجدد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط سيلحق ضررا بالنمو العالمي ويزيد الضغوط التضخمية.



وتعتبر أوروبا الأكثر تضررا من هذه التطورات بسبب اعتمادها الكبير على واردات الطاقة، حيث ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي الأوروبي أيضاً بنسبة 4%، مما يعيد إحياء مخاوف التضخم في القارة العجوز.

المصدر: روسيا اليوم