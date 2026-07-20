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    عربي وإقليمي

    وكالة فارس تنشر صورة لصاروخ إيراني في الأجواء العراقية

      نشرت وكالة فارس صورة لصاروخ إيراني في الأجواء العراقية.

      المصدر: موقع المنار

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