الحرس الثوري: ناقلتا نفط توقفتا اثر تعرضهما لانفجار بعد محاولة العبور من الممر غير الآمن جنوب مضيق هرمز

أصدر الحرس الثوري بيانًا أعلن فيه أن ناقلتين كانتا تحاولان العبور من الممر غير الآمن جنوب مضيق هرمز قد توقفتا اثر تعرضهما لانفجار واشتعال النيران فيهما بصورة واسعة.

وأفادت العلاقات العامة في الحرس الثوري في البيان فجر اليوم الثلاثاء انه “قبل ساعات، تعرضت ناقلتا نفط مخالفتين لانفجار أثناء محاولتهما عبور المسار الجنوبي الخطر لمضيق هرمز، بعد الاستناد إلى معلومات مضللة من الجيش الأمريكي. وقد أسفر الانفجار عن اندلاع حريق واسع في الناقلتين وتوقفهما عن الحركة.”

وأشار البيان إلى أن “فرق الإنقاذ والإغاثة تعمل حالياً على إجلاء أفراد طاقم السفينتين من المنطقة”.

وجددت القوات البحرية التابعة للحرس الثوري تحذيرها لشركات الشحن البحري، داعيةً إياها إلى “الحفاظ على سلامة أطقمها وسفنها، وعدم الاعتماد على المعلومات الصادرة عن الجيش الأمريكي، وتجنب المسارات الخطرة والموبوءة (بالالغام)”.

وتابع البيان: من البديهي أنه “ما دامت الأعمال العدائية الأمريكية مستمرة في المنطقة، فإن مضيق هرمز سيبقى مغلقاً، ولن يُسمح بخروج قطرة واحدة من النفط أو الغاز، ولا حتى شحنة واحدة من الأسمدة الكيميائية من المنطقة”.

واوضح البيان “لقد بدأت العمليات العقابية ضد القواعد الأمريكية المعتدية على خلفية المخالفات البحرية، وسيتم إطلاع الرأي العام على نتائجها في وقت لاحق”.

المصدر: وكالة ارنا