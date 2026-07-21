الثلاثاء   
   21 07 2026   
   6 صفر 1448   
   بيروت 04:49
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عربي وإقليمي

    إيران | بصواريخ أرض-أرض .. الجيش الإيراني يقصف مرابض صواريخ هيمارس الأمريكية في عريفجان بالكويت

      قصفت القوات البرية للجيش الإيراني بصواريخ أرض-أرض، مرابض أنظمة “هيمارس” الصاروخية في الكويت، وذلك في المرحلة الثامنة عشرة من عملية “الصاعقة” التي يشنها الجيش الايراني.

      وأصدرت دائرة العلاقات العامة في الجيش الايراني بياناً فجر اليوم الثلاثاء جاء فيه “ردّاً على الهجمات الصاروخية التي شنّها الشيطان الأكبر على مناطق من بلادنا، وقبل ساعة، وفي المرحلة الثامنة عشرة من عملية الصاعقة، استهدفت القوات البرية للجيش، بصواريخ أرض-أرض، أنظمة هيمارس الصاروخية التابعة للجيش الأمريكي الإرهابي المتمركزة في قاعدة عريفجان بالكويت.”

      يُذكر أن “هيمارس” نظام صاروخي متحرّك يتّسم بالقدرة على الانتقال السريع لاستهداف الأهداف البرّية، وإن إصابة هذه الأنظمة تؤدّي إلى إلحاق الضرر بطبقات الهجوم والدفاع، وتقليل القوة الصاروخية للعدو في جرائمه العدوانية.

      المصدر: وكالة يونيوز

      مواضيع ذات صلة

      تحليل أميركي: الحرب منحت الصين مكاسب إضافية

      تحليل أميركي: الحرب منحت الصين مكاسب إضافية

      عدوان أميركي جديد على إيران

      عدوان أميركي جديد على إيران

      وزير الداخلية الايراني: زيارتنا الى اسلام آباد تهدف إلى متابعة الاتفاقيات المشتركة وتطوير العلاقات

      وزير الداخلية الايراني: زيارتنا الى اسلام آباد تهدف إلى متابعة الاتفاقيات المشتركة وتطوير العلاقات