المفتي عبدالله من بنعفول: الدفاع عن لبنان في مواجهة العدوانية الإسرائيلية واطماعها واجب وطني

اكد المسؤول الثقافي المركزي في حركة “أمل” مفتي صور وجبل عامل القاضي الشيخ حسن عبد الله انه “من واجب السلطة اللبنانية ان تفتح باب النقاش والحوار بين مختلف المكونات اللبنانية من اجل تكوين قوة وطنية جامعة لتحصين الوحدة الوطنية باعتبارها قوة للبنان” .

واكد في الاحتفال التأبيني الذي اقامته “امل” في بلدة بنعفول لمناسبة ذكرى مرور ثلاثة ايام على وفاة الشاب علي احمد الرز، ان “الدفاع عن لبنان في مواجهة العدوانية الاسرائيلية واطماعها واجب وطني” .

واشار الى ان “ما يعنينا بصراحة هو انهاء العدوان الاسرائيلي ووقف لاطلاق النار لا وقف شكلي كما هو حاصل اليوم ، وانسحاب كامل لقوات الاحتلال الاسرائيلي من آخر ذرة من ترابنا الوطني والعودة الامنة لاهلنا الى قراهم العودة الى كل القرى المهدمة وغير المهدمة وهذا يعطينا حقا مشروعا باعادة الاعمار في مكان لاصحاب الارض ، حرية الاعمار وزراعة حقولنا واستصلاح ارضنا هي حق غير مشروط” .

وختم المفتي عبد الله : “اي اتفاقات لا توصلنا الى تلك الاهداف والثوابت هي اتفاقات كأنها شيء لم يكن” .

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام