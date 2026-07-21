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   6 صفر 1448   
   بيروت 15:53
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    الجيش اللبناني: إنّ هذا الاعتداء من شأنه أن يعرقل تطبيق خطوات الانتشار في المناطق التجريبية التي تتم في إطار الاتصالات مع مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان MCG4L

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