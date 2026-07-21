روسيا وأوكرانيا تستعدان لتبادل جديد للأسرى في المستقبل القريب

أعلنت مفوضة حقوق الإنسان الروسية يانا لانتراتوفا أن روسيا وأوكرانيا تخططان لإجراء تبادل جديد للأسرى، قد يتم في المستقبل القريب، مشيرة إلى أن الجانبين يقومان حاليا بتنسيق القوائم.

وقالت لانتراتوفا في حديث مع وكالة “تاس”: “يجري حاليًا وضع اللمسات الأخيرة على القوائم، وينطبق هذا بشكل منفصل على المدنيين والعسكريين. نحن نُحضّر لتبادل بالغ الأهمية. نتعمد عدم الإعلان عن موعد، حتى لا نتسبب، لا قدر الله، في تعطيله. كما ترون، الأمر لا يتعلق حتى بإقامة هذا الحدث. إنها عائلات تنتظر وتأمل”، مشيرة إلى أنها تتواصل مع أمين المظالم الأوكراني دميتري لوبينيتس حسب الحاجة، بما في ذلك بشكل يومي.

وأوضحت أنها تتلقى عددا كبيرا من الاستفسارات حول هذا الموضوع. وقالت: “انتم لا تتخيلون كمية الرسائل التي تصلني على هاتفي. ‘ماذا عن زوجي، هل هو مدرج في هذه القائمة؟ هل طفلي مدرج في هذه القائمة؟’ أنا وفريقي نعقد باستمرار جلسات استشارية مع المواطنين، بما في ذلك عبر تقنية الفيديو، لتلقي استفسارات الناس من مختلف المناطق”.

ويأتي هذا الإعلان بعد أشهر من آخر تبادل كبير للأسرى بين الجانبين، تم في يناير الماضي، حيث أفرجت روسيا عن 15 جنديا أوكرانياً مقابل 16 أسيرا روسيا.

وتشير المصادر إلى أن المفاوضات جارية بين الجانبين منذ عدة أسابيع، بوساطة إماراتية، للتوصل إلى اتفاق حول تبادل جديد يشمل أعدادا أكبر من الأسرى، خاصة في ظل استمرار العمليات القتالية وزيادة أعداد الأسرى في الحرب المستمرة منذ أكثر من أربع سنوات.

وتأتي هذه الجهود في إطار المساعي الإنسانية التي تهدف إلى تخفيف معاناة المدنيين والعسكريين، وتأكيدا على الالتزام بالاتفاقات الدولية المتعلقة بمعاملة أسرى الحرب، رغم استمرار التصعيد العسكري على الجبهات.

المصدر: وكالة تاس الروسية