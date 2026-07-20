قوات العدو تعتقل 5 فلسطينيين من كيسان وتقتحم البيرة بالضفة المحتلة

اعتقلت قوات العدو الإسرائيلي، مساء الإثنين، خمسة فلسطينيين، بينهم طفلان، من قرية كيسان شرق بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر فلسطينية أن “قوات الاحتلال اقتحمت قرية كيسان وداهمت عددا من منازل المواطنين وفتشتها، قبل أن تعتقل الشقيقين أحمد هايل رشايدة (20 عامًا)، وعادل هايل رشايدة (15 عامًا)، إلى جانب فلاح علي رشايدة (16 عامًا)، وإسماعيل أحمد رشايدة (20 عامًا)، وياسر سالم رشايدة (23 عامًا)”.

من جهة ثانية، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الإثنين، مدينة البيرة.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن “قوات الاحتلال اقتحمت المدينة، وانتشرت في عدة أحياء منها، قبل أن تنسحب دون أن يُبلغ عن اعتقالات أو مداهمات”.

المصدر: وكالة وفا