“الدفاع المدني” في غزة يدعو لتحرك عاجل لدعم طواقمه

وجّه “الدفاع المدني” في قطاع غزة الاثنين رسالة إلى الأمين العام للمنظمة الدولية للحماية المدنية والدول الأعضاء، دعا فيها إلى تحرك عاجل لدعم قدرات طواقمه، في ظل الظروف الاستثنائية التي يعمل فيها، وما يواجهه من دمار واسع واستهداف متكرر، إلى جانب النقص الحاد في المعدات والآليات ووسائل الحماية.

وأوضح الدفاع المدني في رسالته أن “طواقمه تواصل تنفيذ مهامها في انتشال الضحايا من تحت الأنقاض، وإخماد الحرائق، والاستجابة للغارات، وإنقاذ الأرواح، رغم المخاطر اليومية التي تهدد حياتهم”، مشيرا إلى “مقتل عدد من عناصره أثناء أداء واجبهم الإنساني، وتعرض مقراته وآلياته للتدمير، الأمر الذي انعكس على قدرته في الاستجابة للكوارث الإنسانية”.

وأكدت الرسالة أن “أفراد الدفاع المدني يتمتعون بالحماية بموجب القانون الدولي الإنساني، وأن استهدافهم أو عرقلة عملهم يُعد أمراً محظورا”، ودعت “المنظمة الدولية للاطلاع بدور أكثر فاعلية في دعم جهاز الدفاع المدني، بما ينسجم مع المبادئ الإنسانية التي قامت عليها المنظمة”.

وطالبت الرسالة “المنظمة باتخاذ خطوات عملية وعاجلة لتعزيز قدرات الجهاز في قطاع غزة، عبر توفير المعدات والآليات ووسائل الإنقاذ والإطفاء، والعمل على حماية الطواقم وضمان احترام القانون الدولي الإنساني، وإرسال بعثات مهنية لتقييم الاحتياجات الميدانية ووضع خطة عاجلة لإعادة تأهيل قدراته، إلى جانب حشد الدول الأعضاء لتقديم الدعم الفني واللوجستي والإنساني اللازم لضمان استمرار خدمات الإنقاذ وحماية المدنيين”.

واختتم الدفاع المدني في غزة رسالته بالتأكيد أن “صمت العالم أمام معاناة فرق الإنقاذ لا يهدد رجال الدفاع المدني وحدهم، بل يهدد حق المدنيين في الحصول على النجدة في أحلك الظروف”، مشدداً على أن “أفراد الدفاع المدني في غزة لا يطلبون امتيازات، بل يطالبون بحقهم في أداء رسالتهم الإنسانية بأمان، وبما ينسجم مع القوانين والمواثيق الدولية”.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام