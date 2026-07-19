العدوان الأميركي على إيران يتواصل لليلة الثامنة: الغارات تستهدف هرمزغان

تواصل العدوان الأميركي على إيران لليلة الثامنة على التوالي، حيث أعلنت القيادة المركزية الأميركية، بدء “شن غارات جوية جديدة على البلاد”.

وبالتزامن، أفادت وكالة “مهر” بأن عدوانًا أميركيًا استهدف ميناء سيريك بمحافظة هرمزغان جنوبي البلاد، مشيرةً إلى أنّ العدوان “لم يستهدف البنى التحتية في المدينة، ولم يسفر عن خسائر بشرية”.

كما أشارت الوكالة إلى “هجوم أميركي استهدف موقعًا في محيط حاجي آباد بمحافظة هرمزغان أيضًا”.

وبالتوازي، لفتت وكالة “مهر” إلى “سماع أصوات مقاتلات في سماء جزيرة كيش”.

وفي السياق، أكّدت وكالة “تسنيم” عدم تسجيل أي إصابات في صفوف المدنيين أو أضرار بالبنية التحتية أو التجارية من جراء العدوان على محيط حاجي آباد.

كذلك، نقلت “تسنيم” عن شهود عيان في جزيرة قشم إصابة 6 صواريخ على الأقل مواقعًا في الجزيرة، حيث سمع دوي انفجارات في ميناء بندر عباس وجزيرة قشم التابعة لمحافظة هرمزغان.

ونقلت “تسنيم” أيضًا عن مسؤولين أمنيين، قولها إنّه “لا صحة للتقارير عن هجمات أميركية على قم، حيث يسود الهدوء هذه المحافظة ولم يتم الإبلاغ عن أي انفجارات”.

وفي وقتٍ سابق، أعلن نائب المحافظ للشؤون السياسية والأمنية والاجتماعية في محافظة هرمزغان الإيرانية، أحمد نفيسي، عن استشهاد 3 أشخاص وإصابة 8 آخرين، وفقًا للتقارير الأولية، من جراء اعتداءات شنتها القوات الأميركية على عدة نقاط في المحافظة.

وذكرت التقارير الرسمية أن الضربات الجوية استهدفت بنى تحتية شملت 3 جسور وأنفاقًا في المحافظة، حيث أسفر القصف عن إغلاق نفق “الشهيد ميرزائي” في كلا الاتجاهين، إضافة إلى تعرض جسر “نهر شور” الواقع على طريق بندر عباس – سيرجان لغارة جوية مباشرة.

وجددت الولايات المتحدة اعتداءاتها على إيران لليلة الثامنة على التوالي، في سياق عودة العدوان الأميركي على إيران، مع تركز الاعتداءات على المناطق الجنوبية، وهو ما استدعى ردودًا إيرانية بعمليات استهدفت العديد من القواعد الأميركية في الخليج، وسورية، والأردن.

المصدر: وكالات ايرانية