إيران | حرس الثورة الإسلاميّة يعلن استهداف مركز قيادة أمريكي في التنف بسوريا

أعلن حرس الثورة الإسلامية في إيران، فجر اليوم الإثنين، إنه نفذ هجوماً مفاجئاً على”مركز قيادة العمليات الخاصة التابع للجيش الأمريكي” في منطقة التنف السورية.

وقال الحرس، في بيان، إنّ “الهجوم أسفر عن مقتل عدد كبير من العسكريين الأميركيين وتدمير منظومة رادار وعدد من المروحيات”.

ولفت البيان إلى أنّ “الهجوم أُهدي إلى الجنود الإيرانيين الذين استشهدوا في قاعدة عسكرية بمنطقة بمبور قرب مدينة إيرانشهر” جنوب شرقي البلاد.

وتقع التنف في منطقة صحراوية استراتيجية عند المثلث الحدودي بين سوريا والعراق والأردن، وكانت القوات الأمريكية تستخدمها منذ سنوات لمراقبة تحركات تنظيم داعش وطرق الإمداد الممتدة بين العراق وسوريا.

وجاء الهجوم، بحسب بيان الحرس “ردًا على غارات أمريكية استهدفت قاعدة للجيش الإيراني في بمبور قرب إيرانشهر، وأسفرت عن مقتل سبعة عسكريين على الأقل.

وفي السياق، أكد الحرس الثوري أن “السيطرة الكاملة” على مضيق هرمز ما تزال بيد قواته، مهدداً بعدم السماح بتصدير “قطرة واحدة من النفط أو الغاز” عبر الممر البحري ما دامت العمليات العسكرية الأميركية مستمرة.

المصدر: وكالة يونيوز