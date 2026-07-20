بيان صادر عن حوزة أهل البيت (ع) حول تدمير قوات الإحتلال مبنى الحوزة في بنت جبيل

تدين حوزة أهل البيت عليهم السلام في بنت جبيل بأشد عبارات الإدانة والاستنكار الجريمة النكراء التي أقدم عليها جيش الاحتلال الصهيوني، والمتمثلة في نسف وتدمير مبنى الحوزة في منطقة صفّ الهوى بمدينة بنت جبيل، في حلقة جديدة من مسلسل الإجرام المنظم الذي استهدف الإنسان والأرض والحجر في جنوب لبنان.

وقالت في بيان “لقد أثبت الاحتلال الصهيوني، خلال عدوانه على قرى ومدن الجنوب، أنه لا يكتفي بسفك دماء الأبرياء وارتكاب المجازر، وتدمير المنازل ونهب الممتلكات العامة والخاصة، بل يمعن أيضاً في استهداف المؤسسات العلمية والتربوية والدينية، في محاولة يائسة لضرب منارات الفكر والوعي والثقافة، لأنه يدرك أن العلم والإيمان هما السلاح الأقوى في مواجهة مشاريع الاحتلال والهيمنة.”

وأضافت “ان إقدام هذا الكيان على تدمير الصرح العلمي الديني الأبرز في هذه المنطقة من جبل عامل، إلى جانب استهداف عدد من المؤسسات التعليمية الأخرى، وفي مقدمتها ثانوية الإمام المهدي (عليه السلام) وغيرها من المدارس والمراكز التربوية، يكشف بوضوح حجم العداء الذي يكنّه الاحتلال لكل منارة تُخرِّج جيلاً واعياً ومؤمناً ومتمسكاً بقيمه وهويته. فالعلم والوعي يتناقضان مع ثقافة الظلام والإرهاب والعنصرية التي تمثلها العصابات الصهيونية التي يتشكل منها جيش الاحتلال”.

وتابعت “إننا نعدّ هذه الجريمة اعتداءً صارخاً على الرسالة العلمية والدينية والثقافية، وهي تُضاف إلى السجل الأسود الحافل بالجرائم التي ارتكبها الاحتلال بحق الشعب اللبناني، في انتهاك سافر لكل القوانين والأعراف والمواثيق الدولية التي تكفل حماية المؤسسات التعليمية والدينية أثناء النزاعات”.

وأضافت “وإذ نؤكد أن تدمير المباني لن يفلح في تدمير الرسالة، وأن هدم الحجر لن يوقف مسيرة العلم، فإننا نعاهد أهلنا وشعبنا وطلابنا بأن حوزة أهل البيت عليهم السلام ستعود، بإذن الله تعالى، أكثر حضوراً وتأثيراً وفاعلية مما كانت عليه، وسيُعاد بناء هذا الصرح العلمي ليواصل أداء رسالته في نشر العلم، وترسيخ قيم الإسلام المحمدي الأصيل، وتخريج العلماء وحملة الفكر والوعي”.

وختمت بيانها بالقول “لقد أثبت التاريخ أن منارات العلم لا تُهزم بالقصف، وأن الرسالات الكبرى لا تسقط بهدم الأبنية، بل تزداد رسوخاً وثباتاً كلما اشتد عليها العدوان. نسأل الله تعالى أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته، وأن يمنّ على الجرحى بالشفاء العاجل، وأن يحفظ بلدنا وكل بلاد المؤمنين وأهلها، وأن يعجل بيوم يُقتص فيه من المجرمين، إنه سميع مجيب”.

المصدر: موقع المنار