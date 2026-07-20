المجلس البلدي لزوطر الغربية: يُمنع دخول أهالي البلدة إليها نظراً إلى خطورة الوضع الأمني

أكد المجلس البلدي لزوطر الغربية، في بيان، منع دخول أهالي البلدة إليها، “منعاً باتاً وبصورة قطعية”، إذا دخل الجيش اللبناني إلى البلدة، “نظراً إلى خطورة الوضع الأمني الراهن وحفاظاً على الأرواح من التداعيات”.

وجاء في البيان: “​إن هذا القرار يُعتبر نافذاً ويلتزم الجميع بتطبيقه فور صدوره، ويُطلب من كل المواطنين إبداء أعلى درجات الوعي والمسؤولية والتقيد التام بهذه التعليمات تحت طائلة المسؤولية القانونية والخلقية، إلى حين صدور بيان آخر يوضح المستجدات من الجهات المختصة وبلدية زوطر الغربية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام