تشيلي | اشتباكات عنيفة في سانتياغو بين الشرطة وآلاف الطلاب المحتجين على خطط التقشف الحكومية

شهدت العاصمة التشيليّة سانتياغو اشتباكات ميدانية عنيفة بين قوات مكافحة الشغب وآلاف الطلاب والمدرسين والناشطين، الذين خرجوا في مسيرة احتجاجية حاشدة جابت الشوارع الرئيسية تنديداً بتخفيضات الميزانية الموجهة لقطاع التعليم، والتي يفرضها الرئيس اليميني المتشدد خوسيه أنطونيو كاست.

واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه بكثافة لتفريق الحشود ومنع طلاب المدارس الثانوية والجامعات من التقدم نحو قصر “لا مونيدا” الرئاسي، مما أدى إلى إغلاق عدة شوارع رئيسية ومحطات مترو الأنفاق في قلب العاصمة.

وفي المقابل، رد المتظاهرون الغاضبون برشق العناصر الأمنية بالمقذوفات والحجارة والزجاجات الحارقة.

وتأتي هذه الاحتجاجات رداً على التزام الرئيس “كاست” منذ توليه السلطة في 11 آذار / مارس الماضي بخفض الإنفاق العام بمقدار 6 مليارات دولار على مدار 18 شهراً لتحسين الحسابات المالية للبلاد.

ويتضمن ذلك فرض خفض فوري بنسبة تقارب 3% على ميزانيات جميع الوزارات، بما فيها وزارة التعليم.

ونظمت التظاهرة بموجب دعوة من “اتحاد طلاب تشيلي” و”الجمعية التنسيقية لطلاب المدارس الثانوية”، وحظيت بدعم حاشد من “نقابة المعلمين التشيلية” والمجموعات النسوية، اعتراضاً على حزمة تشريعات “إعادة الإعمار الوطني” (الإصلاح الضخم) الهادفة لتقليص حجم الدولة.

وعلى الرغم من أن المسيرة انطلقت بشكل سلمي، إلا أن حدة التوترات تصاعدت بسرعة، وأفاد شهود عيان ووسائل إعلامية بإصابة عدد من المشاركين والاعتقال الفوري لما لا يقل عن اثني عشر طالباً خلال عمليات الكر والفر.

المصدر: وكالة يونيوز