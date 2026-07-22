التلفزيون الإيراني: تدفق مواطنين مسلحين إلى أبو موسى للدفاع عن الجزر واستمرار إغلاق مضيق هرمز

أعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية أن أعدادًا كبيرة من المواطنين المسلحين تتدفق إلى جزيرة أبو موسى من مختلف المحافظات، بهدف الدفاع عن الجزر الإيرانية، مؤكدة أن الخليج الفارسي يخضع لمراقبة ورصد مستمرين من قبل القوات المسلحة الإيرانية.

وقالت الهيئة إن جزر أبو موسى وتنب الصغرى وتنب الكبرى في حالة “استعداد كامل للدفاع الشامل”، مشيرة إلى أن الملاحة في مضيق هرمز لا تزال تُدار وفق الترتيبات الإيرانية.

وأضافت أن بحرية حرس الثورة الإسلامية تبقي المضيق مغلقًا، وأنه “لا يمكن لأي سفينة أو زورق عبور المضيق”، مؤكدة أن “إرادة الجمهورية الإسلامية ما زالت حتى اللحظة تتجه نحو مواصلة إغلاق مضيق هرمز”.

واتهمت الهيئة الجيش الأمريكي بتحريض بعض السفن على المرور عبر مسار “غير القانوني” في المياه الجنوبية للخليج الفارسي، مشيرة إلى أن بحرية حرس الثورة “تعترض بحزم السفن التي تنوي ارتكاب مخالفات ملاحية واختيار مسارات أخرى للعبور”.

كما أفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية بأن “عدوانًا أمريكيًا طال اليوم نقطتين أو ثلاثًا في سيريك وجزيرة لارك”.

المصدر: قناة العالم