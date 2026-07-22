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   22 07 2026   
   7 صفر 1448   
   بيروت 21:09
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    طهران ترصد تطورات المواجهة… والتفاصيل مع مراسلنا محمد حسن قاسم.

    المصدر: موقع المنار

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