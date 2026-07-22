قاليباف: لن يبيع أحد النفط في منطقة لا نبيع فيها النفط

أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران محمد باقر قاليباف أن أمن مضيق هرمز مرتبط بغياب القوات الأمريكية، مشددًا على أن وضع المضيق “لن يعود إلى ما كان عليه قبل الحرب”.

وقال قاليباف في تدوينة على منصة “اكس”: “لن يبيع أحد النفط في منطقة لا نبيع فيها النفط، ولن تكون أي بنية تحتية آمنة في المنطقة إذا لم يتم ضمان أمننا”.

وأضاف أن “أمن مضيق هرمز مرهون بغياب القوات الأمريكية”، مؤكدًا أن “وضع المضيق لن يعود إلى ما كان عليه قبل الحرب”.

وأشار قاليباف إلى أن “معادلة هذه الحرب واضحة: إما الجميع أو لا أحد”.

المصدر: موقع المنار