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   18 ذو الحجة 1447   
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    وكالة شهاب: نقل عدد من الشهداء وعدد من الإصابات إلى مستشفى الشفاء جراء الاستهدافات في مدينة غزة

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