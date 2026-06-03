القناة 12 العبرية – عوفر شيلح: بعض المشاركين في احتلال القلعة قبل 44 عاماً عبّروا عن عدم ارتياح لاستدعاء تلك المعركة مع وحدة “غولاني” في محاولة لخلق “صورة نصر”.