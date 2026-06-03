الأربعاء   
   03 06 2026   
   17 ذو الحجة 1447   
   بيروت 10:37
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    مراسل المنار: شهيد بقصف من مسيرة معادية على منطقة المغراقة وسط قطاع غزة

      مواضيع ذات صلة

      “مطبخ أمّ البنين” في حارة صيدا… مبادرة تكافل تخفّف وجع النزوح وتدعم العائلات

      “مطبخ أمّ البنين” في حارة صيدا… مبادرة تكافل تخفّف وجع النزوح وتدعم العائلات

      مراسل المنار: الطيران الحربي المعادي أغار على بلدة صديقين

      مراسل المنار: الطيران الحربي المعادي أغار على بلدة صديقين

      مراسل المنار: الطيران الحربي المعادي أغار مجدداً على بلدة عدشيت

      مراسل المنار: الطيران الحربي المعادي أغار مجدداً على بلدة عدشيت