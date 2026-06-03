القناة 12 العبرية – عوفر شيلح: التطورات الأخيرة في ساحة لبنان فاجأت فقط من لا يزال يصدق تبجحات رئيس الوزراء ووزرائه، أو من انخدع بمهرجان الوصول الرمزي إلى قلعة شقيف.