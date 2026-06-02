الثلاثاء   
   02 06 2026   
   16 ذو الحجة 1447   
   بيروت 22:14
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    نيويورك تايمز: الحملة الإسرائيلية ضد لبنان التي بدأت بآمال كبيرة تحولت الآن إلى مأزق يبدو فيه حزب الله أقوى مما كان عليه عند بداية الحرب

      مواضيع ذات صلة

      نيويورك تايمز: طائرات حزب الله المسيّرة أطاحت بالاستراتيجية الإسرائيلية في لبنان

      نيويورك تايمز: طائرات حزب الله المسيّرة أطاحت بالاستراتيجية الإسرائيلية في لبنان

      خبراء أمميون: ممارسات الولايات المتحدة تجاه كوبا تقوم على الإكراه وتحاكي الحقبة الاستعمارية

      خبراء أمميون: ممارسات الولايات المتحدة تجاه كوبا تقوم على الإكراه وتحاكي الحقبة الاستعمارية

      مراسل المنار: استهداف قوات الاحتلال في منطقة الحمرا عند اطراف البياضة

      مراسل المنار: استهداف قوات الاحتلال في منطقة الحمرا عند اطراف البياضة